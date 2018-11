Gelson espera por Gil Marín

Os contactos entre o Sporting e o Atlético Madrid por Gelson Martins só vão conhecer desenvolvimentos na próxima semana, devido a uma viagem de trabalho do diretor executivo dos colchoneros Miguel Ángel Gil Marín, que estará na Índia até sexta-feira. Frederico Varandas deslocou-se a Madrid no dia 9, onde se reuniu com Gil Marín e com Jorge Mendes, que está a intermediar o negócio. No encontro foram definidas condições para permitir ao Sporting ser recompensado pela saída do internacional português, que rescindiu contrato, de modo a evitar que o caso se arraste nos tribunais. O acordo poderá envolver jogadores e valores na ordem dos 20 milhões de euros.