Gelson Martins: «O Sporting vai ser uma grande surpresa esta época»

Gelson Martins considera que o Sporting pode surpreender esta temporada. Durante uma vídeoconferência promovida pela liga francesa, o extremo do Monaco abordou o momento dos leões e elogiou o talento dos jovens da equipa.





"O Sporting tem que lutar com os rivais. Tem jovens jogadores com muita qualidade. Também tem jogadores experientes como o Coates. Estou a gostar de ver o Sporting jogar, mas é preciso ter calma. Acho que o Sporting vai ser uma grande surpresa esta época", referiu.O jogador, de 25 anos, começou a época como titular dos monegascos depois de uma época turbulenta em que foi punido por empurrar o árbitro. Agora, só pensa em voltar ao seu auge. "No último ano tive alguns percalços no caminho, enfrentei uma suspensão de seis meses. Mas estou a trabalhar para recuperar a forma e encontrar o meu futebol. Este ano tem que ser o ano da minha afirmação", apontou.Esta temporada, chegou também Florentino ao Monaco. E foi precisamente Gelson a aconselhar o jogador ligado ao Benfica a rumar ao principado. "O Florentino falou comigo e aconselhei-o a vir para o Monaco. É um jogador que tem muita qualidade e uma grande capacidade para recuperar bolas, que é o que a equipa precisa. Vai ajudar-nos muito esta época", descreveu.Falta agora cumprir o objetivo de voltar à Seleção Nacional. Gelson sabe que tem um longo caminho pela frente. "Tenho que conseguir atingir um nível mais regular para voltar à Seleção Nacional. Estou a jogar e a fazer o que o treinador me pede: procurar os espaços e ir para cima no um contra um. Também já me disse que tenho que marcar, no mínimo, 10 golos esta temporada", frisou.