Continuar a ler

O departamento jurídico da SAD baseia a sua pretensão numa tese de doutoramento que defende que qualquer decisão passível de recurso poderá ter efeitos suspensivos. José Manuel Meirim, presidente do CD da FPF, foi o orientador da referida tese.



O Sporting fez logo na terça-feira uma primeira tentativa de suspender o castigo, através de um requerimento enviado ao Conselho de Disciplina, mas a argumentação foi recusada, tendo o recurso sido indicado como único meio de tentar travar a suspensão a Gelson.



O departamento jurídico da SAD baseia a sua pretensão numa tese de doutoramento que defende que qualquer decisão passível de recurso poderá ter efeitos suspensivos. José Manuel Meirim, presidente do CD da FPF, foi o orientador da referida tese.O Sporting fez logo na terça-feira uma primeira tentativa de suspender o castigo, através de um requerimento enviado ao Conselho de Disciplina, mas a argumentação foi recusada, tendo o recurso sido indicado como único meio de tentar travar a suspensão a Gelson.

Gelson Martins integra a convocatória do Sporting para o jogo com o FC Porto. Os leões apostam na despenalização do extremo, que viu o vermelho no encontro com o Moreirense.Segundoapurou, o recurso do Sporting para o Conselho de Disciplina da FPF vai mesmo avançar. Dessa forma, os leões acreditam que o castigo de um jogo resultante da expulsão frente ao Moreirense poderá ser suspenso temporariamente, permitindo que o internacional português jogue no Dragão.