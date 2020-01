Gelson reconhece um dos arguidos do ataque à Academia: «Esteve na festa da minha filha»

Gelson Martins foi esta sexta-feira ouvido em tribunal no âmbito do ataque à Academia do Sporting. O ex-jogador do Sporting acabou por identificar um dos arguidos, Domingos Monteiro. "Ele é do bairro da minha namorada e esteve na festa da minha filha a convite dela", disse.





Quando foi questionado por Sandra Martins, advogada do arguido, respondeu: "Estava um rapaz à minha frente que não fez nada e disse-me na altura para que ficar ao pé dele que não me ia acontecer nada"."Na altura, como tinha a cara tapada, não consegui saber quem era, agora consigo perceber que era ele que estava lá e disse isso. Conhece-me a mim, à minha mulher e à minha filha. Só podia ser ele, pela lógica", continuou. "Acho que essa pessoa foi com o intuito de me proteger", acrescentou.Acompanhe aqui tudo o que está a ser dito em mais uma sessão do julgamento.