Gelson: «Sou do Sporting desde miúdo e estou a torcer por eles»

Gelson Martins foi titular pelo Monaco diante do Sp. Braga e até deu muito que fazer aos minhotos na 1ª parte. No fim do jogo, o internacional português assumiu que continua atento ao clube de sempre.





"Não foi surpresa nenhuma ver o Sporting vencer duas taças na última época. É um grande clube e tem de estar nas provas para vencer e vai ganhar ainda mais. Sou do Sporting desde miúdo e estou a torcer por eles", disse à Sport TV, desejando que a nova época seja "melhor" do que a anterior para o Monaco.