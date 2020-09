Geny Catamo assina contrato profissional com o Sporting

Geny Catamo, assinou, esta quinta-feira, contrato profissional com o Sporting. Em declarações à Sporting TV, o extremo de apenas 19 anos não escondeu a felicidade pelo vínculo assinado com os leões, o desejo de chegar à equipa principal e ainda deixou uma mensagem aos adeptos do clube.





"Estou muito feliz e orgulhoso por representar este grande clube. Esperei muito por este momento. Só penso em trabalhar e mostrar o valor e talento que tenho. Já passaram grandes jogadores aqui e quero dar ainda mais do que tenho dado", começou por referir o jovem extremo, em declarações à Sporting TV.

Desejo de chegar à equipa principal dos leões

"Qualquer jogador do Sporting quer jogar no Estádio José Alvalade. Quero muito pisar a relva, jogar e suar e sentir os adeptos. Vou trabalhar para chegar ao topo e é nisso que tenho de pensar."

Presença no estágio de pré-temporada com a equipa principal

"Senti alguma pressão porque era primeira vez que estava naquele grupo com jogadores de elite. Depois, senti-me mais tranquilo. Entrei nas brincadeiras, mas sempre a respeitar os mais velhos. Tive de ganhar a confiança de todos e demonstrei o que sei fazer. (...) Foi um sonho estar entre os melhores e deu-me muita confiança treinar com eles. Deu-me mais vontade para trabalhar todos os dias."

Mensagem aos sócios sportinguistas

"Podem esperar muito de mim porque vou trabalhar duro para demonstrar o meu valor", concluiu.