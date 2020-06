Geny Catamo: «Sermos chamados dá-nos mais esperanças»

Geny Catamo foi um dos 14 jovens chamados por Rúben Amorim ao treino do plantel principal do Sporting no passado sábado e o avançado admite que este voto de confiança lhe deu mais motivação.





"O treinador dá uma força aos jovens. Sermos chamados dá-nos mais esperanças para continuar a trabalhar. Temos de dar tudo nos treinos, mas só de ver os meus colegas fico orgulhoso e esperançado", afirmou o internacional moçambicano, à Sporting TV, onde revelou que sentiu algum nervosismo na sessão de trabalho: "Foi uma oportunidade e um bom treino. No princípio houve aquela ligeira pressão, mas depois fiquei tranquilo. Aliás, já estou habituado pois quando joguei na seleção principal de Moçambique senti o mesmo. Agora vou trabalhar para ter mais oportunidades".