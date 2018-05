A ascensão de Paschalakis no PAOK surpreendeu tudo e todos... menos quem trabalhou de perto com o guarda-redes grego. O alvo do Sporting para a sucessão de Patrício até começou a época como suplente, mas mal teve a oportunidade para jogar, agarrou o lugar com unhas e dentes. O ‘selo de qualidade’ chega-nos do treinador de guarda-redes do PAOK, George Skiathitis, que em conversa exclusiva com Record acabou por deixar rasgados elogios ao potencial reforço dos leões para 2018/19. "É um guarda-redes muito atlético, com um físico muito forte. Muito alto. Muito explosivo nas ações que desempenha. Agressivo na resposta que dá às necessidades de cada jogada. Rápido e com excelente capacidade de reação. Muito forte em situações pelo ar, mas também no chão. Sabe ler o jogo e não se limita a ficar dentro da área. Consegue defender a linha defensiva", começou por dizer Skiathitis, completando: "Trabalhámos muito o jogo com os pés, porque foi um guarda-redes que jogou em equipas mais pequenas na Grécia. Evoluiu muito. Fizemos muito trabalho de equipa, mas também individual e ele aproveitou isso para crescer. Adapta-se bem a todas as situações."