Após ter conhecido as medidas de coação que lhe foram aplicadas, André Geraldes manteve-se longe dos holofotes ao longo do dia de ontem. Depois de várias reuniões junto dos seus advogados, mantidas durante a parte da manhã de forma a preparar a sua defesa, o team manager do Sporting esteve na companhia da família.Tal comoadiantou na sua edição de sexta-feira, o dirigente leonino está bastante confiante em relação a todo o processo e, neste sentido, acredita que será ilibado. Recorde-se que após interrogatório do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, Geraldes saiu em liberdade, mas proibido de exercer funções desportivas e obrigado ao pagamento de uma caução no valor de 60 mil euros.