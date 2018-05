André Geraldes saiu bem-disposto do TIC e, sabe, está bastante confiante em que será ilibado. Entende, todavia, que há dois pesos e duas medidas na Justiça. A razão? Sai em liberdade, mas é obrigado a pagar caução e fica proibido de exercer funções desportivas.Ora, Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica e arguido no processo E-Toupeira, mantém-se em funções, não tendo sido obrigado a pagar caução. André Geraldes é defendido pelos advogados Rocha Quintal (coordenador), Tiago Coelho e Alexandra Sapateiro.