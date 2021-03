Gersinho e a derrota com o Benfica: «Não estivemos na nossa melhor forma»

O treinador do Sporting, Gersinho, admitiu que os leões não realizaram uma boa exibição frente ao Benfica, o que acabou por ditar a derrota expressiva (3-0) no dérbi e deixou o rival a um triunfo de chegar à final do campeonato nacional de voleibol.





"Não estivemos na nossa melhor forma. Para jogar com o Benfica há que entrar agressivo no serviço e no ataque e não o fizemos. Com isso conseguiram um grande diferencial no placard e tiveram facilidade em fechar os sets", admitiu o técnico, em declarações à BTV.