Gesto de Frederico Varandas após final da Allianz Cup destacado em Inglaterra

O jornal inglês 'The Sun' destaca este domingo a ação de Frederico Varandas após a final da Allianz Cup, nomeadamente quando o presidente do Sporting prestou os primeiros cuidados médicos a um adepto com problemas cardíacos que não resistiu às emoções dos festejos.Na peça dedicada ao gesto do líder leonino, que o 'The Sun' descreve como heróico, o mesmo jornal enaltece ainda o facto de Varandas não abordado em nenhum momento no contacto com a imprensa aquilo que acabara de fazer nas bancadas do Estádio Municipal de Braga.