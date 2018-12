Globoesporte avança que Bruno César aceitou proposta do Vasco da Gama

Bruno César estará perto de se mudar para o Vasco da Gama. De acordo com o 'Globoesporte', o jogador brasileiro aceitou a proposta do emblema do Rio de Janeiro - um contrato de dois anos e um salário que ronda os 600 mil euros por ano.Agora, falta apenas 'convencer' o Sporting. De acordo com a fonte brasileira, está prevista para esta segunda-feira uma reunião de representantes do jogador com a direção leonina para resolver o assunto.A ideia do Vasco da Gama seria trazer Bruno César para o Brasil por empréstimo, embora não esteja descartada a hipótese da rescisão de contrato. Recorde-se que o jogador foi titular no, acabando por sair ao intervalo.