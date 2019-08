GNR chamada por precaução

A presença de uma força especial da GNR à porta da Academia não passou despercebida ontem no regresso da equipa ao trabalho, após a dupla folga que se seguiu à derrota na Supertaça. Um efetivo composto por seis elementos foi destacado para a entrada principal do centro de treinos de Alcochete, no sentido de acautelar qualquer ocorrência, depois dos incidentes registados domingo no Algarve, nomeadamente o arremesso de cadeiras para o relvado e insultos dirigidos à equipa, quando esta se preparava para agradecer o apoio dos adeptos.





A medida foi meramente preventiva e dissuasora, mas não deixa de ter grande significado em virtude do ataque de 15 de maio de 2018. A ordem agora é para não facilitar...