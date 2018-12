Golaço de Jovane mereceu vénia

Como tem sido apanágio em vários jogos dos verdes e brancos, Jovane voltou a ser uma cartada decisiva vindo do banco de suplentes. O luso-cabo-verdiano de 20 anos foi opção aos 69’, substituindo Diaby, e três minutos depois assinou um golaço, através de um remate em arco de pé esquerdo que se aninhou no ângulo direito da baliza à guarda de Léo Jardim.Um feito digno de levantar o estádio e reconhecido de imediato, não só pelos adeptos, mas pelos próprios companheiros de equipa. Com efeito, mal a bola entrou foi possível ver Gudelj de mãos na cabeça, incrédulo com o que Jovane havia feito, e Bas Dost dedicou-lhe, por gestos, várias vénias. No final, tanto Diaby como o adjunto Rodolfo Correia abraçaram-no.No final, Jovane admitiu que este era um golo que já procurava "há muito tempo". "Já andava a pensar neste golo... Tento fazer esse gesto muitas vezes nos treinos, hoje [ontem] concretizei. Estou feliz", referiu, frisando que o Sporting "tem a melhor Academia do Mundo" e que espera ir "o mais breve possível" à Seleção Nacional.