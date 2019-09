Golo de Figo no último duelo com o Famalicão

O regresso do histórico Famalicão ao principal escalão do futebol português é uma das novidades para esta edição do campeonato. A última vez que o Sporting recebeu o Famalicão em jogos da Liga aconteceu na longínqua temporada de 1993/94. No antigo estádio dos leões, a equipa então orientada por Carlos Queiroz venceu por 3-0 o conjunto liderado pelo brasileiro Abel Braga, numa partida em que Paulo Torres (bisou) e Luís Figo apontaram os golos do leão. Nessa época, o Sporting terminou a prova em 3º lugar, enquanto o Famalicão foi penúltimo classificado e desceu de divisão. A nível de campeonato nacional, o Sporting venceu todas as dez receções feitas a este oponente na história.





Mais recentemente, estas equipas mediram forças na Taça de Portugal por cinco vezes.