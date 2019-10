Golo de Jesé comparado a um de Ronaldo

Jesé foi uma das figuras no triunfo (3-1) do Sporting na receção ao V. Guimarães ao marcar o primeiro golo da equipa leonina. Em Espanha, esse feito não passou despercebido com o 'As' a comparar o tento a um do brasileiro Ronaldo no Mestalla diante de Cañizares. O jornal espanhol acrescenta que o golo de Jesé vai ser viral.





Jesé Rodríguez estreou-se a marcar pelo Sporting em jogos oficiais. O avançado espanhol, de 26 anos, comemorou efusivamente o feito, não apenas no relvado, que abandonou debaixo de um forte aplauso, mas também no balneário verde e branco, como é visível no vídeo partilhado nas redes sociais por diversos companheiros de equipa.Nas imagens vê-se o dianteiro cedido pelo Paris Saint-Germain, dentro de um carrinho de supermercado – normalmente utilizado para recolher os equipamentos utilizados no jogo – com uma garrafa de água, a entoar, provavelmente, uma música da sua autoria. Veja aqui.