Gonçalo Esteves confirmado no Sporting: «Sou muito forte e bom a atacar»

Gonçalo Esteves foi oficialmente apresentado como reforço leonino após ter assinado contrato de formação. O jovem, de 17 anos, revelou "muito contente e grato" por ter a oportunidade de representar o Sporting e, em declarações à Sporting TV, apresentou-se aos adeptos.



"Sou muito forte e a atacar no um contra um. Também sou sou bom a defender, mas sei que tenho de melhorar muita coisa", afirmou o jogador formado no FC Porto que ainda destacou a forma como foi recebido na Academia: "Já estou praticamente em casa. Conheço muito jogadores e isso vai ajudar-me. Vou dar tudo em campo".



O lateral, conforme Record avançou, já realizou dois treinos sob as ordens de Rúben Amorim.