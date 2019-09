Gonçalo Ferreira volta ao Sporting

Gonçalo Ferreira está de regresso ao Sporting para reforçar a equipa de juniores. O médio-ofensivo de 17 anos, que também pode atuar pelas alas do ataque, deixa o Rio Ave e volta à Academia de Alcochete, de onde saiu na época passada precisamente para rumar a Vila do Conde. Antes do Sporting, o jogador natural de Faro tinha no currículo passagens pelo Quarteirense e outros clubes da região, de onde deu o salto para o V. Guimarães.

Desta feita, o médio será orientado por Pedro Coelho e tentará ajudar os juniores a dar a volta a um arranque irregular no campeonato (cinco pontos em quatro jogos, no 9º lugar na Zona Sul).