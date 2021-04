Gonçalo Inácio e Bruno Tabata integrados sob vigilância médica

Gonçalo Inácio e Bruno Tabata treinaram esta quarta-feira integrados com o restante grupo lenonino ainda que sob vigilância médica. Foi mais uma sessão de trabalho do Sporting de preparação para o jogo com o Farense, marcado para sexta-feira às 21 horas no Estádio de São Luís.





Os leões voltam a treinar na Academia quinta-feira às 10 horas, seguindo-se a conferência de imprensa de Rúben Amorim às 13.