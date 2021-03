Gonçalo Inácio: «É um sentimento incrível»

Gonçalo Inácio marcou o golo que deu a vitória ao Sporting esta noite em Alvalade, na partida diante do V. Guimarães (1-0), e ainda foi eleito 'homem do jogo'. No final estava naturalmente feliz.





"É um sentimento incrível, tenho trabalhado para isso, para ajudar à equipa. Tenho de agradecer à equipa por este prémio", começou por dizer o jovem jogador leonino.Sobre o futuro, Gonçalo adota o mesmo discurso cautelo de Rúben Amorim. "Trabalhamos jogo a jogo, todos os dias, todas as semanas e o foco é esse, jogo a jogo. São mais três pontos, só pensamos jogo a jogo."