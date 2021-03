Gonçalo Inácio: «O que gosto no Rúben Amorim? Ele não escolhe em função da idade»

Do alto dos seus 19 anos Gonçalo Inácio tem vindo a ganhar o seu espaço na equipa do Sporting. É uma das apostas de Rúben Amorim na formação dos leões, que ainda no último jogo, frente ao V. Guimarães, se estreou a marcar.





"Todos os golos são especiais, mas, obviamente, há um sabor diferente quando é o golo que dá os três pontos. É uma sensação fantástica ajudar a equipa a garantir a vitória. O árbitro marcou logo fora-de-jogo e eu pensava que não ia ser golo. Depois, o árbitro validou. Não deu para festejar muito, mas foi um sentimento incrível", recorda o jogador, numa entrevista ao jornal 'Sporting'.O jovem central está maravilhado com o que lhe tem acontecido nos últimos tempos e com o facto de ter agarrado a titularidade. "Não esperava isto tão cedo, mas tenho trabalhado todos os dias dentro e fora de campo. É sempre uma novidade jogar pelo meu clube do coração. Tenho 19 anos, ainda sou um miúdo, mas luto para isto todos os dias e cá estou", refere, acrescentando: "Tenho evoluído bastante. Jogar neste espaço é uma intensidade diferente. Os mais velhos têm-me ajudado muito. Em todos os momentos dá para perceber que esta é uma equipa unida."E por falar em mais-velhos, o jogador não esconde a emoção por poder jogar ao lado de Sebastián Coates. "Custou-me a acreditar ao início. Eu jogava com ele na Playstation e agora estou ao lado dele."Gonçalo Inácio elogia também a aposta que o clube e Rúben Amorim estão a fazer na formação. "É muito importante apostar nos jovens. Dá um valor enorme à Academia", sublinha, revelando, depois, o que mais gosta no treinador: "É o facto de ele não escolher em função da idade. Quem estiver a trabalhar melhor é quem joga. Ele não liga muito às idades."