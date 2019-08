Gonzalo Plata chamado à seleção principal do Equador

Aos 18 anos, Gonzalo Plata pode estrear-se na seleção principal do Equador. O extremo foi convocado Jorge Célico para os particulares com o Peru e Costa Rica, que serão disputados no próximo mês.





Conformehavia adiantado, o jovem já integrava uma pequena lista para subir à seleção principal após o bom desempenho no Mundial de sub-20, realizado na Polónia, onde foi considerado o terceiro melhor jogador da prova.