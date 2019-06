Gonzalo Plata distribuiu refeições pelas crianças carenciadas

A gozar alguns dias de férias na sua cidade, Guayaquil, Gonzalo Plata aproveitou uma oportunidade para participar numa sempre interessante ação de solidariedade em apoio às crianças de rua. O extremo do Sporting, na passada sexta-feira, passou pelas zonas mais carenciadas e distribuiu refeições pelas crianças que são obrigadas a pedir ajuda. Revelando-se emocionado em ajudar, o jovem não deixou de partilhar as suas impressões nas redes sociais.





Mi viernes por la noche, por las calle de mi cuidad natal; compartiendo una pequeña cena con los guerreros de los , que luchan por un sueño infinito pese a las adversidades . #DiosCumpleTusSueños pic.twitter.com/Z1A18TKxua — Gonzalo Plata #50 Oficial (@Gonzalo_Plata50) 23 de junho de 2019

"A minha noite de sexta-feira, pelas ruas da minha cidade natal, a partilhar uma pequena refeição com os guerreiros dos semáforos que lutam por um sonho infinito, apesar das adversidades", partilhou no Twitter. Convém assinalar que na temporada passada, o presidente do Sporting, Frederico Varandas , e ainda Carlos Mané, participaram numa ação similar de cariz social na capital portuguesa.