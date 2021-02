Gonzalo Plata e Quaresma em ação pela equipa B

O Sporting B visitou e venceu o Fontinhas (3-0), na 17ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal, e contou com Gonzalo Plata e Eduardo Quaresma entre os titulares.

O ala equatoriano alinhou durante 89 minutos e o central de 18 anos esteve em campo até ao apito final do triunfo alcançado graças ao bis de Nuno Moreira na primeira parte, ao qual se juntou o golo de Bruno Paz no segundo tempo.

Plata, recorde-se, está na ‘B’ desde o fim do mercado de janeiro, por ter recusado ser emprestado a clubes nacionais. O último jogo do canhoto na elite foi o clássico com o FC Porto, da Allianz Cup (2-1), a 19 de janeiro. Já Quaresma ganhou ritmo, dado que não joga pela equipa principal desde o empate com o Rio Ave (1-1), a 15 de janeiro.