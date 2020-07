Gonzalo Plata em destaque no Sporting: «Estou a conseguir o meu espaço e espero continuar assim»

Gonzalo Plata esteve em evidência na vitória do Sporting sobre o Gil Vicente (2-1). O extremo equatoriano foi o autor do segundo golo leonino e está cada vez mais a afirmar-se no onze de Rúben Amorim.





"O trabalho vai-se notando por si só. Estou a conseguir o meu espaço e espero continuar assim. Hoje foi um jogo duro mas não há jogos fáceis. Trabalhamos para isto e estamos a manter-nos bem", afirmou, à Sport TV.Plata está satisfeito com a aposta do novo técnico na juventude e acredita que o Sporting vai terminar bem a temporada."Nós, os mais jovens, temos muita vontade de jogar e ganhar e estamos a demonstrá-lo. Se continuarmos a este ritmo, vamos acabar bem a liga. Não onde merecemos, mas ficaremos numa boa posição", concluiu.