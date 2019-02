Gonzalo Plata esclarece polémicas declarações sobre o Sporting e fala em Figo e Ronaldo

1/3 A veces las palabras se mal interpretan. Stoy orgulloso de ser ecuatoriano, haber hecho historia para mi país y de haber firmado por uno de los clubes + grandes de Europa y del mundo, como es el @Sporting_CP, donde @Cristiano y #LuisFigo se dieron a conocer. @Record_Portugal — Gonzalo Plata #50 Oficial (@Gonzalo_Plata50) February 14, 2019

Gonzalo Plata disse no programa Mundo Deportivo, da rádio equatoriana Cobertura Plus, que depois de chegar ao Sporting espera, mas no Twitter contou que afinal foi mal interpretado."Por vezes as palavras são mal interpretadas. Sinto-me orgulhoso de ser equatoriano, de ter feito história pelo meu país e de ter assinado por um dos maiores clubes da Europa e do Mundo, onde Cristiano Ronaldo e Luís Figo se deram a conhecer. Eles são um exemplo para a carreira sonhada, e era isso a que me referia", começa por referir o extremo, campeão sul-americano de sub-20, que ainda aguarda pelo visto para mudar-se para Portugal."Espero ser muito feliz no Sporting e ajudar o clube e os maravilhosos adeptos, que é um sonho cumprido", acrescentou Gonzalo Plata, de apenas 18 anos, contratado ao Independiente del Valle.







2/3Para mí ellos son ejemplo de mi carrera soñada y era a lo que me refería cuando hablé en esa entrevista.

Espero ser muy feliz en el @Sporting_CP @abolapt @Record_Portugal @FEFecuador @Cristiano @IDV_EC pic.twitter.com/QiZuzUmHFN — Gonzalo Plata #50 Oficial (@Gonzalo_Plata50) February 14, 2019