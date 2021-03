Gonzalo Plata fecha portas ao antigo clube

Plata foi contratado ao Independiente del Valle no arranque de 2019, a troco de 1,075 M€, e o Sporting apenas detém 50 por cento do passe do extremo. O remanescente pertence ao seu antigo clube, que, segundo o diretor desportivo Santiago Morales, tentou o regresso de Plata, mas a possibilidade foi negada pelo próprio jogador. "Dissemos-lhe que estávamos preocupados com a situação dele e queríamos que voltasse, por empréstimo. Mas disse-nos que se sentia bem e que queria continuar por lá. E que a sua descida à equipa B seria por um curto período de tempo", frisou o dirigente, ao ‘Ecuagol’.

Nesta altura, e às ordens do selecionador Gustavo Alfaro, Plata segue com o Equador. Ontem participou num particular com o Aucas (0-0), clube de Quito, de preparação para o particular com a Bolívia, no dia 29, em Guayaquil.