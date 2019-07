Gonzalo Plata: «Há muitos jogadores, mas é uma luta entre amigos»

Figura em destaque no empate diante do Club Brugge, o equatoriano Gonzalo Plata prometeu continuar a lutar e a dar o melhor de si na pré-temporada, de forma a convencer Marcel Keizer a dar-lhe oportunidades de jogo.





"Estou a dar o meu melhor com a ajuda dos meus companheiros e do treinador, tento fazer o que ele me pede no jogo. O meu objetivo passa por fazer um bom trabalho e somar tantos pontos quanto possíveis. Creio que a equipa estava concentrada e capacitada no que pode fazer. A equipa técnica e o clube dão muitas oportunidades aos jovens, logo isso para mim é bom", começou por apontar o jovem, que chegou a Alvalade depois de uma boa campanha no Mundial de Sub-20."O Mundial Sub-20 ajudou-me a ganhar confiança com os meus companheiros. Espero fazer o mesmo trabalho que fiz lá ou até melhor. Há muitos jogadores, mas é uma luta entre amigos, todos estamos com o mesmo objetivo, de tentar jogar para a equipa. O Sporting tem muitos adeptos que vão a todo o lado apoiar a equipa, nunca dão o braço a torcer", finalizou.