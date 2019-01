Gonzalo Plata já é do Sporting: «Vou para a primeira equipa e em Barcelona não ia ser assim»

Gonzalo Plata já é jogador do Sporting para as próximas quatro temporadas. O nosso jornal sabe que o avançado comprometeu-se com os leões no Chile, onde se disputa o Campeonato Sul Americano de sub-20, na presença do advogado do clube João Lobão. O causídico deslocou-se à América do Sul para garantir Plata, que jogava no Independiente del Valle.À rádio Área Deportiva FM, o equatoriano revelou que vai integrar a equipa principal. "Graças a Deus as portas da Europa abriram-se. Espero chegar na melhor forma. (...) Estou muito feliz. Vou diretamente para a primeira equipa e em Barcelona ia para La Masía [Academia dos catalães] e não ia ser assim. Eles continuam a falar comigo, mas por agora não vou, quero jogar", afirmou o jogador, de 18 anos.O interesse do Sporting nasceu por indicação de José Guilherme Chieira, elemento que no início da temporada reforçou o departamento de scouting leonino e que, neste momento, se encontra a observar jovens talentos precisamente no Campeonato Sul-Americano de sub-20, no Chile. Plata já estava referenciado, Chieira confirmou ‘in loco’ as indicações que já tinha na sua posse e, sem perder tempo, o Sporting avançou com uma proposta concreta para resgatar o atacante que, apesar de ser canhoto, atua preferencialmente pelo flanco direito.Além do Barça, o Manchester City também estava a seguir atentamente o percurso de Plata que, em 2018, já participou em 13 jogos da equipa principal do Independiente del Valle, tendo apontado um golo.Com 18 anos, Gonzalo Plata deixou Guayaquil, de onde é natural, aos 11 anos, para perseguir o sonho, no Independiente del Valle, sediado em Sangolquí, arredores de Quito. Apesar de já ter jogado na equipa principal, Plata ainda vivia no centro de treinos do clube. Que agora deve trocar pela... academia.