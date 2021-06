Gonzalo Plata já está vacinado contra a Covid-19

Gonzalo Plata já foi vacinado contra a Covid-19, no âmbito dos trabalhos da seleção do Equador. O extremo, de 20 anos, esteve infetado pelo novo coronavírus em novembro, no regresso de um compromisso internacional. Plata, como Coates, está a participar na Copa América, que decorre no Brasil. Na madrugada de domingo para segunda, o esquerdino do Sporting saiu aos 69 minutos, na derrota do Equador com a Colômbia (0-1), em Cuiabá. Plata foi vítima de duas entradas duras sobre o gémeo esquerdo, mas estará apto para defrontar a Venezuela no dia 20 no Rio de Janeiro. “Jogou muito bem até ser atingido. Quando tem a bola dá sempre a impressão de que algo vai acontecer”, elogiou o técnico Gustavo Alfaro.