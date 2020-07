Gonzalo Plata marcou diante do Gil Vicente mas levou 'raspanete' da mãe

A semana passada foi de festa na casa da família Plata, nos subúrbios de Guayaquil, a capital do Equador. Para lá do golo que o avançado do Sporting marcou diante do Gil Vicente e ainda o facto de ter sido o homem do jogo nessa partida, assinalou-se também mais um aniversário da mãe do jogador, que nesta data procurou mimá-la de uma forma especial.





"Mãezinha, desta vez és tu quem pode pedir o que quiseres para o aniversário. O que quiseres, só tens de pedir". Foi assim, com o Atlântico a separá-los, mas à distância de uma chamada, que o avançado do Sporting procurou saber qual seria a prenda ideal para assinalar aquele dia. Do outro lado a resposta foi inesperada. "Disse-lhe 'a única coisa que desejo é que faças um golo para mim, só isso. De certeza que esse será o melhor dia de aniversário da minha vida'", recordou a matriarca da família, em conversa com o jornal 'Expreso'.Dito e feito. Diante do Gil Vicente, uns dias depois da celebração, o avançado equatoriano lá fez o gosto ao pé. A prenda pedida estava entregue, mas Dona Mónica não estava totalmente satisfeita. Queria mais. "Disse-lhe: 'Gonzalo, estás a cobrar todas as bolas paradas. Nessa ação tinhas de ter feito golo e não o fizeste'", lembrou, entre risos.A fazer sucesso no Sporting e com ambição de chegar mais alto, Plata já pediu à sua mãe para deixar de trabalhar, pois asseguraria o pagamento de todas as despesas, mas Mónica tem outras ideias. "Vou envelhecer se ficar fechada em casa entre quatro paredes. O meu corpo pede que trabalhe", assume. E, por isso, o seu futuro passará por continuar a cozinhar e a receber por isso, pese embora a qualidade de vida que o seu filho lhe poderia oferecer. E agora, com a ajuda de Gonzalo, prepara-se para abrir um novo restaurante, onde tenciona continuar a fazer o que supostamente melhor sabe: cozinhar.