Gonzalo Plata mostra-se feliz pelo regresso e Pote atira: «Vi um amarelo por te aplaudir»

Gonzalo Plata mostrou-se feliz por ter regressado à equipa do Sporting no jogo com o Sp. Braga, depois de uma passagem pela equipa B dos leões. O internacional equatoriano, que entrou nos minutos finais da partida, deixou uma mensagem nas redes sociais.





"Foram meses de trabalho em silêncio. Parar, refletir e começar de novo. Hoje (domingo), finalmente reencontrei-me com a sensação de voltar a jogar pelo Sporting. Agradeço a Deus pela ajuda e pela sua força. Sem ele e sem as pessoas próximas isto não teria sido possível. Com vontade de continuar a desfrutar deste bonito desporto chamado futebol", escreveu Plata no Instagram.Vários companheiros de equipa comentaram a publicação e deixaram mensagens de força, incluindo Pedro Gonçalves. "Vi um cartão amarelo por te aplaudir", escreveu Pote, referindo-se ao cartão que lhe foi mostrado quando já estava no banco.