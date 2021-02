Gonzalo Plata na equipa B do Sporting é caso temporário

Gonzalo Plata está a treinar-se com a equipa B, mas esta é uma situação temporária que, em Alcochete, é vista como uma etapa de crescimento.





Os responsáveis leoninos estão conscientes do potencial do extremo, de 20 anos, mas exigem-lhe um empenho superior. Quando Rúben Amorim considerar que o jovem está treinar-se a 100%, deve reintegrá-lo no grupo.