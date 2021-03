Gonzalo Plata não entende situação no Sporting: «Não sei o que se está a passar, de verdade»

Depois de ter falado em exclusivo a Record na partida de Lisboa, Gonzalo Plata acedeu às questões dos meios de comunicação do seu país na chegada a Quito, no Equador. E aí uma das primeiras questões foi mesmo a sua situação no Sporting, onde de momento está fora das opções de Rúben Amorim na primeira equipa.





"A verdade é que não faço ideia, sabes? Tenho trabalhado como sempre por lá. Agora venho à seleção, continuo a fazer o meu trabalho. Demonstrei-o a cada jogo e não sei o que se está a passar, de verdade", declarou o extremo, à GOL TV, numa entrevista na qual abordou ainda as conversas que tem tido com o selecionador Gustavo Alfaro."O profe Alfaro diz-me para trabalhar, porque as coisas virão a pouco e pouco. Creio que podemos consegui-lo trabalhando. E agora que fui chamado de novo à seleção resta-me trabalhar como sempre para continuar a ser tido em conta".