Gonzalo Plata não queria acreditar no túnel que fez a James Rodríguez: «Gosto de inventar»

Gonzalo Plata foi figura de destaque no Equador nos compromissos da sua seleção para a qualificação para o Mundial'2022, não só pelo golaço que marcou, como também pelo túnel a James Rodríguez no jogo frente à Colômbia, situações que o jogador do Sporting não esconde que o enchem de orgulho.





"São golos assim que tento fazer e este saiu-me uma maravilha. O túnel a James? A minha intenção, honestamente, era dar um toque de tornozelo para lançar o contra-ataque. Quando vi o vídeo fiquei muito entusiasmado porque fiz um túnel a um jogador de grande nível mundial", afirmou à 'Marca'.O extremo dos leões sublinhou que gosta de inventar, "fazer coisas diferentes em campo, que não se vêem habitualmente". "O um contra um é o meu ponto forte. Sou rápido desde criança. Claro que os treinos de coordenação me ajudaram a ganhar velocidade".Agora, Plata diz-se focado no trabalho do Sporting. "Estamos 4 pontos à frente de Sp. Braga e Benfica. Vamos no bom caminho".