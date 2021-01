Gonzalo Plata pode ser emprestado ao Valencia

Gonzalo Plata, extremo do Sporting, pode reforçar o Valencia já em janeiro. O jornal 'Plaza Deportiva' indica que os clubes estão a negociar a cedência até ao final da época. As informações asseguram que o clube espanhol tem apenas de aceitar comportar metade do salário do jogador dos leões.





O avançado equatoriano, de 20 anos, até foi bastante utilizado na temporada passada, tendo somado 24 jogos, nos quais apontou três golos, com a camisola dos leões.Na presente época, Plata parece estar, definitivamente, fora dos planos de Rúben Amorim, treinador dos verde e brancos, e por isso o empréstimo é a solução ideal, ainda por cima com a possibilidade de aliviar um pouco a folha salarial do Sporting.