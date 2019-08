Gonzalo Plata radiante com chamada à seleção principal

Apesar de esta temporada apenas ter atuado pela equipa de Sub-23 do Sporting, Gonzalo Plata foi esta terça-feira uma das grandes novidades na lista de convocados da seleção principal do Equador . Um momento histórico para o jovem leão, de 18 anos, já que pela primeira vez foi chamado a representar os AA e que o próprio assinalou nas redes sociais com grande euforia.