Gonzalo Plata: «Se fizer as coisas bem poderei sair rápido do Sporting para uma equipa maior»

Depois de ter ajudado a seleção de Sub-20 do Equador a conquistar o torneio Sul-Americano da categoria, Gonzalo Plata vai iniciar uma nova etapa na sua carreira. Vai dar o salto para a Europa, para representar o Sporting, mas na mente do jovem equatoriano está já a possibilidade de deixar os leões para representar um clube de outro nível."Assinei por quatro anos, mas se Deus quiser e se fizer as coisas bem poderei sair antes para um clube melhor", confessou o jovem médio de 18 anos, em declarações ao programa Mundo Deportivo, da rádio equatoriana Cobertura Plus.Numa outra resposta, quando questionado sobre os 60 milhões de euros da cláusula de rescisão, Plata admitiu que se trata de um "valor demasiado alto" e reforçou a sua vontade. "Como disse, se Deus me ajudar a fazer as coisas bem - e tenho fé nisso - creio que poderei sair rápido do Sporting, porque não me vou conformar em estar lá, mas sim para sair para equipas maiores".Em relação à viagem para Portugal, o jovem admite que não sabe ao certo quando deixará o seu país para rumar a Lisboa. "Falei há pouco com o meu empresário, que me disse que ainda não sabe quando viajamos. Acabou de tratar do visto, mas creio creio que vamos ficar mais uma semana e depois viajaremos".