Gonzalo Plata será inscrito quando chegar a Portugal

A Liga divulgou uma lista preliminar dos jogadores já inscritos pelos clubes e, no plantel do Sporting, verifica-se a ausência do nome de Gonzalo Plata. Este facto prende-se com um mero problema burocrático que será ultrapassado na próxima semana, quando o jogador se apresentar no estágio que os leões vão realizar em Lagos.





Para a inscrição ser aceite pelos serviços da Liga terá de ser assinada pelo próprio atleta, um pormenor que será resolvido nos próximos dias. Gonzalo Plata é um dos jogadores que entra nos planos de Rúben Amorim para a próxima temporada.