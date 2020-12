Gonzalo Plata supera Covid-19 e é reintegrado amanhã

Gonzalo Plata está recuperado da Covid-19 e é amanhã reintegrado no plantel do Sporting. O jovem extremo entra assim nas contas de Rúben Amorim no jogo frente ao Famalicão, no sábado, após ter falhado as partidas com o Sacavenense e Moreirense devido ao novo coronavírus.





O jogador leonino contraiu a doença ao serviço da seleção do Equador e, quando se apresentou em Lisboa, queixava-se de sintomas ligeiros. O jovem fez o tratamento isolado, em casa, onde também seguiu um plano de trabalho específico que lhe foi entregue para manter a forma.