Gonzalo Plata "tem de crescer" e Luiz Phellype é "jogador de equipa A", diz Amorim

Gonzalo Plata e Luiz Phellype atuaram ontem pela equipa B do Sporting e Rúben Amorim abordou a situação dos dois jogadores.





"Temos muitas esperanças no Plata mas ele tem de crescer, não só como jogador e atleta. Depois eu tenho também de aprender a lidar com o Plata, a ligação com os treinadores também ajuda. A exigência é grande e ele tem de perceber isso. Aqui na formação estão habituados a ser mais profissionais desde pequenos, o Plata nem tanto. Terá tempo para se afirmar", disse o treinador do Sporting sobre o equatoriano, falando depois sobre Luiz Phellype, que voltou após grave lesão: "é jogador de equipa A, que passou por um processo que não é fácil."