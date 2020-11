Gonzalo Plata testa positivo à Covid-19

Gonzalo Plata está infetado com Covid-19. O jovem jogador do Sporting esteve ao serviço da seleção do Equador e no regresso queixou-se de ter sintomas. De imediato foi isolado, tendo feito o teste que se revelou positivo.





Ainda no dia 17, Plata deu o contributo ao Equador na goleada imposta ao México (6-1), tendo marcado e sido expulso. O extremo do Sporting começou a partir do banco do suplentes, mas foi chamado à partida ainda no decorrer da 1.ª parte para colmatar a saída de Adolfo Muñoz, numa altura em que o marcador já contava com uma vantagem equatoriana por 3-0.Já dentro de campo, o extremo dos leões viu Arreaga aumentar a vantagem do Equador para 4-0, com James Rodríguez a reduzir, de penálti, para a Colômbia de Carlos Queiroz já perto do intervalo.Contudo, o grande momento de Gonzalo Plata surgiria na 2.ª parte. À passagem do minuto 78, o extremo do Sporting arrancou a partir do flanco direito, deixou um adversário para trás e disparou um 'tiraço' à baliza da Colômbia, aumentando, assim, o resultado para um estrondoso 5-1. Plata viu o segundo amarelo nos festejos por tirar a camisola e deixou os equatorianos reduzidos a dez elementos, desvantagem numérica que em nada foi vantajosa para os homens comandados por Carlos Queiroz, uma vez que Estupinan ainda apontou o 6.º do Equador.