Gonzalo Plata visto como um... diamante

Um dia após Record ter noticiado a ascensão de Gonzalo Plata, o extremo foi elogiado... pelo Sporting. "Puro talento", frisaram os leões, nas redes sociais, com um ‘emoji’ de um diamante e compilação de fotos do atacante diante do Portimonense. Em jeito de agradecimento, Plata replicou a publicação no seu perfil.