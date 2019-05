Grande demonstração de fair play no final do jogo

Grande demonstração de desportivismo dos jogadores do Sporting e da sua equipa técnica, no final do encontro, ao dirigirem-se aos colegas de profissão, que envergam as cores do Belenenses, e ao transmitirem-lhes mensagens de ânimo e confiança no futuro. Afinal, um resultado como o verificado ontem, no Estádio do Jamor, não acontece todos os dias e pode deitar por terra o entusiasmo de qualquer um. Foi esse cenário que os jogadores leoninos tentaram evitar.

Como é natural, festejaram a vitória com os seus adeptos, em maioria nas bancadas do recinto, mas por ser a décima consecutiva e não pelos números registados. Aliás, a imagem que passou foi a de que esta não era uma comemoração contra o Belenenses, mas sim por um triunfo e por uma exibição muito conseguida do Sporting.

Uma outra nota. Ao contrário do que é habitual, em Alvalade, no final da partida, nenhum jogador da equipa de Marcel Keizer se deslocou à zona mista para trocar impressões com os jornalistas. E a justificação foi exatamente essa: foi um resultado tão desnivelado, que quaisquer comentários poderiam ferir suscetibilidades.