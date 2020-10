Grupo de sócios quer destituição de Frederico Varandas e Rogério Alves

Rui Mestre é o rosto de um grupo de associados do Sporting que pede a destituição de Frederico Varandas e Rogério Alves e, simultaneamente, sugere a anulação das assembleias gerais de de 15 de Dezembro de 2018 e 6 de Julho de 2019, que determinaram a expulsão de sócios do Sporting de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho.





O grupo, que começou em junho passado a recolher assinaturas para a realização da assembleia geral de destituição, apresenta dois argumentos que considera ser justificação para o requerimento que apresentam e que pretendem discutir com Rogério Alves num reunião na terça-feira, dia 6 de outubro.JUSTIÇA, TRANSPARÊNCIA, e CONFIANÇA para atingir a ESTABILIDADE!Mais de dois anos após uma inversão total do rumo que se encontrava a ser seguido, verificamos que os Órgãos Sociais atuais do Sporting Clube de Portugal ("SCP") não conseguem unir o Clube (conforme prometido), não conseguem corrigir injustiças passadas, agravando-as, não são transparentes - o que causa desconfiança e assim impede qualquer tipo de estabilidade.Com efeito, não pode haver JUSTIÇA sem passar pela "reintegração" de pleno direito da condição de sócios de Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho, injusta e ilegalmente suspensos e expulsos, sem razão ou fundamentos admissíveis conforme se veio a demonstrar nestes dois anos (judicial e extra-judicialmente). Seria o mínimo.Por outro lado, é visível e inaceitável a falta de TRANSPARÊNCIA que lamentavelmente vigora hoje no SCP, pautada pela difusão massiva de informação, muita da qual errada ou duvidosa. Exemplos paradigmáticos disso são:? Os 17 Milhões de Euros (17.000.000,00€) que subitamente "apareceram" de divida do SCP à SAD mas NÃO AUTORIZADA pelos Sócios do SCP e NUNCA explicada aos mesmos em qualquer sede;? A surpreendente confissão inadvertida do Administrador financeiro da SAD, Salgado Zenha (em plena AG da SAD do passado dia 29.09.2020) de terem praticado uma simulação no "negócio" do PROTOCOLO relativo ao jogador WANG (no âmbito da venda em 2018 de Rui Patrício ao Wolverhampton).Neste contexto, a única forma de repor a CONFIANÇA passa inevitavelmente pela saída destes Órgãos Sociais mas com a possibilidade de, tanto estes como todos os demais Sócios que legitimamente o pretendam, possam concorrer em eleições objetivamente livres e democráticas que recolham a confiança dos Associados e que livremente possam assim abrir caminho para o futuro do SCP com a desejada ESTABILIDADE.Atento o exposto, e tendo em conta o crescimento exponencial da contestação aos atuais Órgãos Sociais por parte da massa associativa, a mesma foi consubstanciada nos últimos meses, através de milhares de assinaturas de Sócios em vários requerimentos que ultrapassam largamente os mínimos exigíveis estatutariamente. Esses requerimentos solicitam a destituição do atual Presidente do Conselho Diretivo, do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, restantes membros da Assembleia-Geral, bem como o pedido de uma Assembleia-Geral de substituição das Assembleias Gerais de 15 de Dezembro de 2018 e 6 de Julho de 2019 para reintegração de Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho como Sócios do SCP de pleno direito.Desta forma, anunciamos que foi enviado hoje um e-mail ao Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do SCP com o seguinte conteúdo:"Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting Clube de Portugal,Na minha qualidade de Sócio, dirijo-me a V/ Exa. no sentido de marcarmos uma reunião com V/ Exa., na próxima terça-feira, 6 de Outubro, nas instalações do Clube, para entregar requerimentos para a convocatória de Assembleias Gerais Extraordinárias.Aguardo confirmação de V/ Exa da hora da reunião. Em caso de impossibilidade no dia solicitado, aguardo comunicação de dia/hora alternativo para a referida reunião, sem prejuízo de proceder à entrega junto dos serviços do Clube, nos termos estatutários, da respetiva documentação até ao dia 09 de outubro de 2020.Ficamos a aguardar as V/ gratas confirmações.Com os melhores cumprimentos,Rui Miguel Silva Mestre - Sócio 85724-0