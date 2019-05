Grupo em sintonia para ajudar Bruno Fernandes

Em excelente momento de forma, Luiz Phellype coloca o foco no coletivo e também... no individual. Isto é, como o nosso jornal já deu conta, o avançado brasileiro está em sintonia com o restante plantel quanto aos grandes objetivos por alcançar: por um lado, vencer os três jogos restantes e consequentemente conquistar a Taça de Portugal; por outro, ajudar Bruno Fernandes a tornar-se o melhor marcador do campeonato. O capitão ocupa a segunda posição da Bota de Ouro Record, com 19 golos - Luiz Phellype assistiu o 18º -, menos dois do que o líder Seferovic. Uma luta que será até ao fim.