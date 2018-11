Grupo 'Leais ao Sporting' já reagiu à detenção de Bruno de Carvalho

Através de comunicado deixado na rede social Facebook, o grupo 'Leais ao Sporting', de apoio a Bruno de Carvalho, comentou o sucedido este domingo, com a detenção do antigo presidente do Sporting "Hoje circula a notícia de detenção de Bruno de Carvalho para interrogatório.É algo previsto e do conhecimento público e que se estranha o “timing” e a ação em sim, uma vez que sempre se mostrou disponível para colaborar com a Justiça.Todas as conclusões, por ora, são precipitadas e inócuas.É preciso calma e não partilhar contra informação ou ruído desnecessário.Quem conhece Bruno de Carvalho acredita na sua inocência. E deve entender que a Justiça, mais cedo ou mais tarde, se cumpre..Serenamente aguardemos pelo dia de amanhã que promete ter mais informação conclusiva.Saudações Leoninas"