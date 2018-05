Os atos perpetrados pelos radicais colocou em alerta todo o plantel, staff e a equipa técnica dos leões. O clima de insegurança aumentou e há mesmo algumas medidas em equação.O medo de que uma situação do género possa repetir-se é transversal e na reunião com o presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, toda a gente – sem exceção – se mostrou preocupada. Elementos como Acuña, Battaglia ou Bas Dost explicaram mesmo que estão dispostos a adotar medidas que garantam não só a sua segurança como também a dos familiares. Deste modo, em análise está a saída de Portugal, por via da rescisão unilateral com justa causa. Uma hipótese que, a concretizar-se, nunca será no imediato, devido à presença na final da Taça de Portugal e pela questão processual.