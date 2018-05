Vários nomes bem conhecidos do universo do Sporting estiveram ontem reunidos no jantar do Grupo Stromp, numa unidade hoteleira lisboeta. Entre eles, destacam-se o antigo presidente José Roquette, o banqueiro José Maria Ricciardi, o ex-jogador do futsal leonino João Benedito e o advogado Rogério Alves, que já admitiu ponderar uma candidatura à presidência do clube em caso de eleições antecipadas. O Grupo Stromp esteve reunido cerca de quatro horas e à mesa esteve, por certo, a discussão da crise dos leões.